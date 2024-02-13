Соединенные Штаты оказывают некоторое давление на Евросоюз в сфере использования замороженных российских активов в интересах Украины, признала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр пояснила, что европейские страны осторожно работают над механизмами, которые позволят использовать активы РФ.

На фоне этого, заметила Лябиб, Брюссель сталкивается с давлением со стороны Вашингтона. Она предположила, что активизация США в этом направлении связана с тем, что страна не может в настоящее время выделить Киеву необходимые средства.

По ее словам, в этой области существует большое количество политических, юридических и финансовых аспектов, которые невозможно не учитывать.

Вместе с тем, часть вопросов уже решена, уточнила Лябиб. Так, в понедельник, 12 февраля, Совет ЕС согласовал положение, предусматривающие хранение доходов от российских активов на специальных счетах.