В Турции произошел обвал породы на золотом руднике

Обширный обвал породы произошел на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции. Данных о возможных пострадавших пока нет, по информации местных властей, в руднике могут находиться рабочие, сообщает телекомпания NTV. ТАСС

В публикации отметили, что рудник находится в уезде Илич, он открылся в 2010 году. Управляющую месторождением компанию два года назад оштрафовали за добычу золота с применением цианида. Газета.Ru