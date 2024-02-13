Украина потребует компенсаций от Польши за рассыпанное зерно

Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко в эфире украинского телеканала «Эспресо» заявил, что адвокаты будут добиваться того, чтобы Польша компенсировала потери украинских перевозчиков за «незаконную выгрузку зерна».

По его словам, адвокаты уже оформили представление документов в суд в связи с данным инцидентом.

«Мы обязательно выставим все санкции, будем делать всё, чтобы компенсировали нашим перевозчикам расходы», — цитирует его ТАСС.