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Украина потребует компенсаций от Польши за рассыпанное украинское зерно

Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко в эфире украинского телеканала «Эспресо» заявил, что адвокаты будут добиваться того, чтобы Польша компенсировала потери украинских перевозчиков за «незаконную выгрузку зерна».

Украина потребует компенсаций от Польши за рассыпанное зерно
© globallookpress.com

По его словам, адвокаты уже оформили представление документов в суд в связи с данным инцидентом.

«Мы обязательно выставим все санкции, будем делать всё, чтобы компенсировали нашим перевозчикам расходы», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что фермеры из Польши начали нападать на украинские грузовики. Они пытаются высыпать зерно из грузовиков, вскрывая их с помощью болгарок.

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