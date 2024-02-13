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В МИД Украины заявили о желании «переименовать» города Крыма

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире телеканала «FreeДом» призналась, что мечтает «переименовать» города Крыма.

На Украине задумались о «переименовании» крымских городов
© РИА Новости

«Мне хочется верить, что у нас будет Акмесджит вместо Симферополя», — отметила чиновница.

Также на на крымско-татарский лад она предложила назвать Феодосию — Кефе, Старый Крым — Эски-Кырым.

Замминистра поделилась планами «деоккупации» полуострова и выступила за разрушение Крымского моста.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

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