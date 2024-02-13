На Украине задумались о «переименовании» крымских городов

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире телеканала «FreeДом» призналась, что мечтает «переименовать» города Крыма.

«Мне хочется верить, что у нас будет Акмесджит вместо Симферополя», — отметила чиновница.

Также на на крымско-татарский лад она предложила назвать Феодосию — Кефе, Старый Крым — Эски-Кырым.

Замминистра поделилась планами «деоккупации» полуострова и выступила за разрушение Крымского моста.