На Украине задумались о «переименовании» крымских городов

В МИД Украины заявили о желании «переименовать» города Крыма
Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире телеканала «FreeДом» призналась, что мечтает «переименовать» города Крыма.
«Мне хочется верить, что у нас будет Акмесджит вместо Симферополя», — отметила чиновница.
Также на на крымско-татарский лад она предложила назвать Феодосию — Кефе, Старый Крым — Эски-Кырым.
Замминистра поделилась планами «деоккупации» полуострова и выступила за разрушение Крымского моста.
В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.
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