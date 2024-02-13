Во Франции фермеры готовы возобновить протесты, если власти не примут меры

Фермеры во Франции готовы возобновить акции протеста, если правительство не примет конкретные меры в течение 10 дней. Об этом заявил глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо в эфире телеканала TF1.

"Мы готовы вернуться [к проведению акций], если выполненная работа не будет соответствовать озвученным высоким ожиданиям", - сказал он, подчеркнув, что некоторые группы фермеров уже возобновили протесты с понедельника.

Руссо добавил, что фермеры ждут реальных изменений.

"Остается 10 дней. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, нам нужны четкие объявления. Иначе мы возобновим акции", - указал активист.

Крупнейший во Франции профсоюз сельскохозяйственных работников 24 января опубликовал список требований протестующих к властям. Активисты, в частности, требуют "немедленных ответов по оплате труда" и финансовой помощи для отдельных секторов, находящихся в кризисной ситуации. Также они выступают за начало работы над ослаблением регулирования отрасли и сокращением числа нормативов, которые, по их мнению, угрожают продовольственной безопасности страны.

На фоне масштабных манифестаций фермеров по всей Франции премьер-министр страны Габриэль Атталь огласил несколько пакетов потенциальных мер, которые могут быть приняты для облегчения бюрократической нагрузки и улучшения положения французских фермеров. Среди прочего речь шла об отмене повышения акциза на дизельное топливо для спецтехники. После его обращения 1 февраля лидеры FNSEA и Jeunes agriculteurs призвали сторонников свернуть баррикады и "трансформировать протест", однако несколько ассоциаций выразили недовольство отсутствием конкретных мер и письменных обязательств правительства и заявили о намерении продолжать манифестации.