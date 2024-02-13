Еврокомиссия осведомлена об объявлении в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас в России, она пока этого не комментирует, заявила представитель ЕК Набила Массрали. Газета.Ru
"Да, мы видели сообщения, пока нет никакой официальной реакции, в том числе от заинтересованных лиц", - сказала она. ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уточнил, что премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и за враждебность по отношению к России. RT на русском