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В Еврокомиссии заявили, что знают об объявлении премьера Эстонии в розыск

Еврокомиссия осведомлена об объявлении в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас в России, она пока этого не комментирует, заявила представитель ЕК Набила Массрали. Газета.Ru

"Да, мы видели сообщения, пока нет никакой официальной реакции, в том числе от заинтересованных лиц", - сказала она. ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уточнил, что премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и за враждебность по отношению к России. RT на русском

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