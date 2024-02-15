В ЕС высказались об объявлении в розыск премьера Эстонии

«Мы непоколебимо солидарны с эстонским премьер-министром Каей Каллас и всеми остальными, кого российские власти необоснованно "объявили в розыск". Подлые попытки запугивания со стороны России не увенчаются успехом, они не повлияют ни на нашу защиту демократических ценностей, ни на нашу поддержку Украины», — отмечается в публикации.