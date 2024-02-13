На Украине вышла из строя крупная ТЭС

Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) в Днепре вышла из строя и полностью приостановила выработку электричества в результате повреждений. Об этом рассказал генеральный директор Донбасской топливно-энергетическая компании (ДТЭК) «Энерго» Дмитрий Сахарчук в эфире официального канала Верховной Рады на Youtube.

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«Повреждено критическое крупногабаритное оборудование, очень важное для работы станции. Станция сейчас не работает», — заявил Сахарчук.

Он добавил, что в случае повышения нагрузки на электросеть, Днепропетровскую область ждут перебои со светом, поскольку Приднепровская ТЭС — крупнейший источник электроэнергии в стране. При этом восстановительные работы могут занять несколько месяцев, отметил чиновник.