Сбежавшую собаку нашли спустя четыре года в 965 километрах от дома

Пропавшую собаку по кличке Патчес нашли спустя почти четыре года в сотнях километрах от дома в США. Об этом сообщает KETV.

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Бенджамин Бакстер, который был хозяином пса, рассказал, что завел его 10 лет назад. Тогда ему было 13 лет, а питомцу — всего шесть недель. По словам мужчины, они сразу же стали лучшими друзьями. Бакстер путешествовал по стране и всегда брал питомца с собой.

В 2020 году мужчине пришлось временно отдать пса другу в связи с переездом из-за новой работы. Пока он искал жилье, в которое можно заселиться с Патчес, собака сбежала.

Бакстер долгое время пытался отыскать питомца, но безуспешно. Он потерял надежду на воссоединение с собакой, однако 31 января, спустя почти четыре года после пропажи, ее обнаружили в 965 километрах от дома. По словам Бакстера, он не предполагал, что Патчес могла выжить, проведя несколько лет на улице. Он считал, что ее либо уже нет в живых, либо она обрела новых хозяев.

В скором времени собака воссоединится с владельцем. Вернуться домой ей помогают сотрудники приютов и волонтеры. «Нам нужно наверстать много времени. Я хочу дать ей место, где она сможет побыть в мире и покое в эти последние пару лет, что мы будем вместе», — говорит он.