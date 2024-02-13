На Украине священник УПЦ приговорен к пяти годам лишения свободы за оправдание действий РФ

Настоятель храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровской области приговорен к пяти годам лишения свободы за оправдание действий РФ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБУ тюремный срок получил клирик УПЦ на Днепропетровщине", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что суд признал его виновным по статье об оправдании и прославлении действий РФ и назначил ему пять лет тюрьмы.

В сообщении указано, что настоятель храма "оправдывал действия РФ", а "также в ходе личных разговоров с прихожанами убеждал их выезжать в Россию".

По данным СБУ, священник был задержан в своем доме в сентябре 2022 года.

На Украине проводится активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поддержке сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По данным на 4 ноября 2023 года, Служба безопасности Украины с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, в том числе против 16 митрополитов, 19 иерархов лишены гражданства страны. 19 октября Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный правительством по поручению президента страны Владимира Зеленского законопроект, направленный на запрет УПЦ.