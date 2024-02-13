В Литве предупредили объявленных в РФ в розыск лиц о риске поездок

МИД Литвы заявил, что объявленным РФ в розыск лицам следует оценивать риски поездок
Лица, объявленные РФ в розыск в связи с ликвидацией в общественном пространстве советских памятников, должны ответственно оценивать риски зарубежных поездок. Об этом заявил журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"К этому следует отнестись серьезно при планировании поездок в третьи страны, которые могут согласиться с российским арестным ордером", - сказал он.
По мнению министра, такой шаг РФ является своего рода оценкой деятельности объявленных в розыск.
"С точки зрения политической оценки это можно считать наградой в поддержке добра в борьбе со злом", - утверждал Ландсбергис.
В базе розыска МВД России появились министр культуры Литвы Симонас Кайрис, мэр Клайпеды Арвидас Вайткус, литовские судьи, прокуроры, бывшие главы некоторых муниципалитетов - всего около 30 человек. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в отношении прибалтийских чиновников возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.