В Литве предупредили объявленных в РФ в розыск лиц о риске поездок

Лица, объявленные РФ в розыск в связи с ликвидацией в общественном пространстве советских памятников, должны ответственно оценивать риски зарубежных поездок. Об этом заявил журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"К этому следует отнестись серьезно при планировании поездок в третьи страны, которые могут согласиться с российским арестным ордером", - сказал он.

По мнению министра, такой шаг РФ является своего рода оценкой деятельности объявленных в розыск.

"С точки зрения политической оценки это можно считать наградой в поддержке добра в борьбе со злом", - утверждал Ландсбергис.