Французский политик призвал «уничтожить ЕС»

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что фермерские протесты убедили многих французов в несостоятельности ЕС, и призвал «уничтожить» блок. Об этом он написал в соцсети X.

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По мнению Филиппо, протесты фермеров «открыли глаза многим французам». Он сослался на результаты опроса Elabe, недавно проведенного в стране.

«Фактически за один месяц количество французов, считающих, что у членства Франции в ЕС больше недостатков, чем преимуществ, выросло с 30 до 36 процентов», - подчеркнул политик.

Тех, кто считает, что преимуществ у членства в Евросоюзе больше, всего 18 процентов (против 22 процентов месяц назад).

«ЕС разоблачен! Следующий логичный шаг - выбрать #Frexit [выход Франции из ЕС - прим.ред.]! Мы должны уничтожить ЕС, прежде чем он уничтожит нас», - написал Филиппо.

Протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой ЕС, в начале 2024 года проходят во Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше и других странах. Французские фермеры, среди прочего, выступают против роста импорта мяса птицы и повышения стоимости дизеля.