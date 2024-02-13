МВД России объявило в розыск четверых латвийских политиков в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Соответствующие карточки появились на сайте ведомства во вторник, 13 февраля.

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Отмечается, что в розыск объявлены министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, глава Минфина Арвилс Ашераденс, министр земледелия Армандс Краузе и бывший глава МВД Латвии Мария Голубева.

3 ноября 2022 года в Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города от нацистов. Примечательно, что о сносе стелы горожан не предупредили. Монумент был установлен в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков войсками II Прибалтийского фронта в июле 1944 года.