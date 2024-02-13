Трамп неожиданно помог Байдену в предвыборной гонке

«Потрясшее всех заявление Трампа на выходных не только отвлекло внимание от проблем с памятью президента, но и предоставило защитникам Байдена удобный способ переосмыслить проблему. Теперь они могут сказать: "действующий президент может быть стариком, который иногда что-то забывает, но его соперник одновременно стар и опасно безрассуден"», — отмечает издание.