Лукашенко: Беларусь сохранила в вузах лучшие советские традиции

Сохранив в высшем образовании лучшие советские традиции, которые позволили дать миру гениальные открытия, в Беларуси продолжают делать упор на качество классического образования. Этот вывод содержится в выступлении Александра Лукашенко на встрече 13 февраля с членами республиканского совета ректоров вузов, информирует БЕЛТА.

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Обращаясь к научному сообществу, президент напомнил, что на рубеже столетия был "риск кинуться в реформы и эксперименты", в которые страну пытались активно втянуть "деятели различных зарубежных фондов", стремясь скомпрометировать достижения советской высшей школы, полученные знания в которой, по его словам, были на вес золота.

"И сейчас в республику едут учиться, "потому что мы сохранили лучшие советские традиции", - подчеркнул он.

Сославшись на данные официальной статистики, глава государства констатировал, что для такой компактной страны, как Беларусь, 30 тысяч студентов из более чем ста стран - хороший показатель. А "экспорт образовательных услуг за минувший год составил более $90 млн. Тоже неплохо", - полагает оратор.

Поэтому, формулируя перед руководством высшей школы первоочередные задачи, белорусский лидер акцентировал их внимание, прежде всего, на обеспечение качества образования, а не на очередные новации.

Отметив, что в республике почти год посвятили актуальным вопросам образования, Лукашенко дал понять, что пришло время лишь дошлифовывать уже определенные подходы. Сегодня "стоит задача встряхнуть вузы: образование, науку в вузах", - заявил он, поручив ректорам вузов совместно со своими коллективами к 1 сентября принять необходимые решения.

А в качестве ориентира перед участниками встречи была сформулирована магистральная цель - обеспечение качественного образования.

"Задачу знаете: наша молодежь должна учиться и работать здесь", - подчеркнул президент. Выпускники вузов, пояснил он, должны четко осознавать, что "белорусское образование лучшее".

В этой связи Лукашенко предупредил правительство, администрацию и отраслевого министра, что к началу нового учебного года состоится еще одна встреча, на которой будет заслушан отчет от каждого руководителя.

Народ, убежден глава государства, "разброда и шатания в образовании не примет", тем более, что сделано для данной сферы много.

"Созданы научные школы, интеллектуальный потенциал бережем как зеницу ока. Поэтому все: абитуриенты, студенты, их родители, предприятия и организации, да и я в том числе вправе ожидать отдачи", - подытожил Лукашенко.