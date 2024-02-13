В Молдавии опасаются, что дело со сбитым беспилотником замнут

Власти Молдавии замнут дело с беспилотником, который был сбит над территорией Молдавии у границы с Украиной. Об этом РИА Новости заявил председатель оппозиционной партии Илан Шор.

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Шор считает, что в том случае, если сбитый беспилотник окажется украинским, то Кишинев постарается максимально быстро замять это дело.

«Молдова — это маленькое, практически уничтоженное Западом государство, экономика которого находится на нуле», — объясняет причины этого Шор.

Оппозиционный политик считает, что Молдавию пытаются впутывать в большие геополитические игры, что может привести только к большим проблемам для страны.

До этого полиция Молдавии заявила, что боевая часть беспилотного летательного аппарата, обломки которого были обнаружены на юге страны около границы с Украиной, была обезврежена.