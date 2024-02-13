$91.08+0.1998.15+0.21
Войти в почту

Американский журналист Хинкл согласился с мнением Карлсона о том, что Москва безопаснее городов США

Американский журналист Джексон Хинкл согласился с мнением коллеги Такера Карлсона о том, что Москва приятное впечатление чистого и безопасного города, в отличие от любого города в Штатах.

Американский журналист согласился с мнением Карлсона о Москве
© РИА Новости

«Карлсон заявил, что Москва намного чище и безопаснее любого крупного города США. Полностью согласен», – передает ТАСС сообщение Хинкла в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

Ранее Карлсон заявил, что Москва является более приятным городом, чем любой в США в вопросах чистоты, безопасности, эстетики и еды.

В мире
Москва