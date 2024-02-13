Министр обороны Италии экстренно госпитализирован в Риме

Отмечается, что Крозетто находится под пристальным вниманием сотрудников больницы и уже успел пройти коронографию сердца. По мнению врачей, министр находится «в очень хорошей форме и мог быть выписан позже в тот же день», но сам Крозетто настоял на тщательной проверке во избежание проблем со здоровьем. Lenta.ru