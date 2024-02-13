В США назвали распад НАТО вопросом времени

Евросоюз теперь не может полагаться на США в вопросах обеспечения собственной безопасности, исход выборов президента Соединенных Штатов определит только то, насколько быстро НАТО распадется. Так считает корреспондент европейской версии газеты Politico Мэттью Карничниг. Газета.Ru

"На данном этапе практически неважно, победит ли [бывший американский лидер Дональд Трамп] на выборах в США. Европа осталась одна. Единственный вопрос, на который ответят результаты голосования, - это насколько быстро произойдет распад НАТО", - написал он. Администрация Джо Байдена, "безусловно, оспорила бы этот тезис, отметив, что НАТО ничего не будет угрожать", если победит действующий президент США. "Однако как долго это продлится?" - задается вопросом автор. ТАСС