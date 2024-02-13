В США назвали распад НАТО вопросом времени

"На данном этапе практически неважно, победит ли [ Дональд Трамп ] на выборах в США. Европа осталась одна. Единственный вопрос, на который ответят результаты голосования, - это насколько быстро произойдет распад НАТО", - написал он. Администрация Джо Байдена , "безусловно, оспорила бы этот тезис, отметив, что НАТО ничего не будет угрожать", если победит действующий президент США. "Однако как долго это продлится?" - задается вопросом автор.

Он указывает, что принцип MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" - главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года) "еще некоторое время останется существенным фактором в американской политике", в связи с этим возникает опасность, что "наследник Трампа из рядов республиканцев продолжит антинатовскую линию".

Бывший американский лидер Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, 10 февраля, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, вспомнил одну из встреч с лидерами стран НАТО. По его словам, тогда один из президентов спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны РФ, если какая-то страна не будет делать взносы на оборону в НАТО. Трамп тогда ответил, что не будет такую страну защищать и, более того, "поощрял бы делать все, что они (РФ - прим. ТАСС) захотят". Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто из лидеров задал ему такой вопрос.