Украине уже ничего не поможет: Маск высказался о неизбежном

Даже если на нужды Киева будут выделены новые ассигнования, то продление боевых действий не помогут Украине, заявил американский бизнесмен Илон Маск в ходе разговора, который транслировался в социальной сети Х.

Во вторник, 13 февраля, Маск и ряд сенаторов поучаствовали в обсуждении последней сенатской инициативы, которая подразумевает выделение помощи в том числе и на нужды Украины.

Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс ранее раскритиковал эту инициативу. В документе указывается, что военная поддержка Киева будет идти до начала октября 2025 года. По его словам, из-за этого документа будет невозможно остановить финансирование киевского режима, если будущим президентом Америки станет Дональд Трамп.

“Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине”, — говорит Маск.