$91.08+0.1998.15+0.21
Войти в почту

В США призвали начать переговоры по Украине

Представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп заявила, что США следует завершить конфликт на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

В США призвали начать переговоры по Украине
© ТАСС

Эллиторп подчеркнула, что кризис на Украине следовало предотвратить. «Нам необходимо начать переговоры, чтобы положить конец этому конфликту. Вместо этого мы финансируем войну, которой нет конца», — призвала она.

Представитель политика добавила, что Вашингтон не участвует в дипломатических усилиях, направленных на восстановление мира на Украине. Кроме того, власти не ведут мониторинг средств, поступающих Киеву.

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Россия добьется больших успехов в конфликте с Киевом, если Белый дом не окажет Украине материальной поддержки. По его мнению, Киеву катастрофически не хватает поставок от Вашингтона.

В мире
Чак Шумер
Сенат США
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости