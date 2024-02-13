Представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп заявила, что США следует завершить конфликт на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Эллиторп подчеркнула, что кризис на Украине следовало предотвратить. «Нам необходимо начать переговоры, чтобы положить конец этому конфликту. Вместо этого мы финансируем войну, которой нет конца», — призвала она.

Представитель политика добавила, что Вашингтон не участвует в дипломатических усилиях, направленных на восстановление мира на Украине. Кроме того, власти не ведут мониторинг средств, поступающих Киеву.