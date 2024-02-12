Хуситы по ошибке обстреляли греческое судно вместо американского

Боевики движения «Ансар Алла» (хуситы) обстреляли двумя ракетами сухогруз Star Iris, эксплуатируемый Грецией под флагом Маршалловых островов. Об этом пишет обозреватель Джон Гэмбрелл в статье для портала ABC News.

По его данным, корабль направлялся из бразильского порта Вила-ду-Конди в иранский Бендер-Хомейни. Он добавил, что владелец судна осуществляет доставку навалочных грузов между этими двумя государствами на постоянной основе.

Обозреватель заметил, что судно в результате ракетной атаки получило повреждения по правому борту. Вместе с тем, ни экипаж, ни груз не пострадали.

Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, отметил Гэмбрелл. Они заявили, что нанесли удары по «американскому» кораблю.

В частности, бригадный генерал Яхья Сари сообщил, что ВМС Йемена «запустили в американское судно Star Iris в Красном море несколько ракет, удары были точными и прямыми»