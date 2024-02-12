В США пожаловались на большие траты на содержание "яхты Керимова"

Американские власти тратят порядка $7 млн в год на содержание конфискованной яхты Amadea, якобы принадлежащей подпавшему под санкции российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

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По его сведениям, власти США в своем ходатайстве к судье федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк Дэйлу Хо попросили разрешить выставить яхту на аукцион до завершения разбирательства, так как на ее обслуживание ежемесячно необходимо $600 тыс., а эта сумма "чрезмерна". Вместе с тем отказаться от этих трат нельзя, поскольку обслуживание судна длиной 106 м и стоимостью порядка $300 млн крайне важно для сохранения его ценности.

Власти Республики Фиджи задержали яхту 14 апреля 2022 года после того, как она вошла в исключительную экономическую зону государства без надлежащего разрешения. Местные стражи порядка начали выяснять имя владельца судна и порт приписки, заявив, что, по предварительным данным, яхта принадлежит Керимову, а Минюст США направил ордер на ее изъятие, после чего судно было арестовано. Позднее арест был оспорен компанией Millemarin Investment, заявившей, что яхта принадлежит не Керимову, а бывшему председателю и генеральному директору "Роснефти" Эдуарду Худайнатову. Однако американские власти утверждали, что Худайнатова, не находящегося под санкциями, просто использовали, чтобы скрыть личность подлинного хозяина судна.