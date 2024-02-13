Госдеп США похвалил ЕС за шаги по использованию замороженных активов РФ

"Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять, чтобы использовать активы России во благо украинцев", — сказал Миллер, комментируя постановление ЕС, которое предоставляет возможность использования прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине .

По словам представителя Госдепа, США продолжают переговоры с союзниками и партнерами о том, какие шаги могут быть приняты, чтобы "гарантировать, что Россия заплатит за нанесенный ущерб". 12 февраля Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных финансовых активов России будут откладывать для помощи Украине. Согласно постановлению, центральные депозитарии, которые владеют активами российского Центробанка на сумму, превышающую €1 млн, должны учитывать остатки средств, накопившиеся в результате санкционных мер Евросоюза, и хранить подобные доходы отдельно. При этом депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.