На Украине заявили о росте коррупции за последние два года

За последние два года на Украине выросло количество нарушений, выявленных при госзакупках. Об этом глава Государственной аудиторской службы (ГАС) республики Алла Басалаева заявила в интервью агентству «Украинские новости».

© Lenta.ru

По ее словам, в 2021 году госаудиторы проверили свыше 1,5 тысячи объектов и обнаружили нарушения, которые привели к потерям для бюджета на сумму 14,75 миллиарда гривен (около 392 миллионов долларов. Она отметила, что в 2022-м аудитом было охвачено менее тысячи объектов, однако итоговая сумма убытков по результатам проверки достигла почти 100 миллиардов гривен (более 2,6 миллиарда долларов).

«А в 2023 году по результатам проверки более тысячи объектов зафиксировано убытков уже на 211 миллиардов гривен (свыше 5,5 миллиарда долларов)», — добавила руководитель ведомства.

По мнению Басалаевой, после начала российской специальной военной операции на Украине многие восприняли боевые действия «как способ заработка за счет государственных средств».