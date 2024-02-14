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Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) посмотрели 200 млн раз.

Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн
© ТАСС

Более 1 млн пользователей поставили отметку «мне нравится», свыше 308 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 16,2 млн просмотров, передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном. Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) ограничила распространение интервью на своей платформе. Карлсон заявил, что Путин готов к серьезному компромиссу по Украине.

Стала известна тема нового шоу Карлсона после его возвращения из России

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