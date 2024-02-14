Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном. Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) ограничила распространение интервью на своей платформе. Карлсон заявил, что Путин готов к серьезному компромиссу по Украине.