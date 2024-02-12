Байден пожаловался на нехватку чипсов в упаковке

«Когда вы покупали закуски для просмотра футбола, вы, возможно, заметили одну вещь: бутылки с напитками стали меньше, а в упаковке с чипсами стало меньше чипсов, хотя стоят они так же, как и раньше. Компании постепенно сокращают количество продукта в упаковке и думают, что никто не заметит», — возмутился Байден.