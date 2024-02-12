Польские фермеры ограничили движение фур на трех КПП на границе с Украиной

Польские фермеры ограничили движение грузовиков на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной .

«Сегодня... начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска «Зосин»... Также заблокировано движение возле пункта пропуска «Долгобычев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также ограничено движение фур в направлении пункта пропуска «Шегини — Медыка».

Ранее сообщалось, что в рамках проводимой польскими фермерами акции, которая продлится до 10 марта, планируется ограничить движение фур на пяти КПП на границе с Украиной.