Генконсульство РФ в Алма-Ате облегчило доступ россиян к консульским услугам

Генконсульство РФ в Алма-Ате провело в конце прошлого года "масштабные изменения", позволившие значительно облегчить доступ россиян к консульским услугам. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава диппредставительства Дмитрий Тураев.

"Реализованы масштабные изменения в схеме организации консульского приема, в рамках которых начиная с 18 декабря 2023 года была запущена новая система записи, разработанная на принципиально иных программных решениях и методиках формирования очереди, что позволило значительно улучшить обстановку на всех консульских участках", - сказал дипломат.

По его словам, обновленная система "функционирует без нареканий и эффективно справляется со своей задачей, а очередь кратно разгрузилась".

Тураев указал в частности, что "запись на обмен заграничного паспорта, самое востребованное консульское действие, идет вперед на один месяц. Разница с тем, что было раньше - реально ощутима". Генконсул признал, что прошлом году действовавшая на тот момент система записи работала в нестабильном режиме из-за пиковых нагрузок, связанных с увеличением количества россиян в консульском округе и несовершенства действовавшего тогда программного обеспечения.