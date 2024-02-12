Постпреды стран ЕС начнут согласование 13-го пакета санкций 14 февраля

Постоянные представители стран Евросоюза 14 февраля начнут согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку предстоящего заседания.

Заседание постпредов начнется в 10:00 (в 12:00 по московскому времени). Они обсудят экономические и персональные санкции.

"Решение и постановление Совета по ограничительным мерам в отношении действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине. Решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями", – следует из документа.

Санкции, планируемые к обсуждению, намерены согласовать и ввести в действие к 24 февраля.