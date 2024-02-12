«Лучше не будет»!». Эксперт — об избрании Стубба президентом Финляндии

«Лучше точно не будет, Финляндия будет расширять сотрудничество с НАТО. Стубб свою позицию никогда не скрывал, все уже сказали. Что касается границы с Россией, в ближайшее время ее точно не откроют. Скорее всего, это связано с развертыванием баз НАТО на территории Финляндии. Пока этот вопрос не решится, границы будут закрыты. Я могу предположить, что Россия к такой политике соседа готова, но это вопросы к оборонному ведомству», - рассказал собеседник НСН.