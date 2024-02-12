«Лучше не будет»!». Эксперт — об избрании Стубба президентом Финляндии

«Лучше не будет»!»: Новый президент Финляндии ускорит развертывание баз НАТО
Роман Плюснин заявил НСН, что Финляндия закрыла границы с Россией именно в связи с развертыванием на своей территории баз Североатлантического Альянса.
Новый президент Финляндии Александр Стубб будет работать над развертыванием баз НАТО в стране, границы с Россией в связи с этим открыты в ближайшее время не будут, заявил младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН.
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов с 51,6% голосов. Политик является сторонником сохранения жесткого курса в отношении Москвы. Он заявлял, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт на Украине. Он также призывал активизировать поддержку Киева.
«Лучше точно не будет, Финляндия будет расширять сотрудничество с НАТО. Стубб свою позицию никогда не скрывал, все уже сказали. Что касается границы с Россией, в ближайшее время ее точно не откроют. Скорее всего, это связано с развертыванием баз НАТО на территории Финляндии. Пока этот вопрос не решится, границы будут закрыты. Я могу предположить, что Россия к такой политике соседа готова, но это вопросы к оборонному ведомству», - рассказал собеседник НСН.
Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля. В ведомстве пояснили, что закрытие границ - вынужденная мера, поскольку в районе российской границы проживают не менее сотни мигрантов, которые угрожают национальной безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».