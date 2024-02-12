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Глава Пентагона вновь попал в больницу

Министра обороны США Ллойда Остина вновь госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Глава Пентагона вновь попал в больницу
© globallookpress.com

Это необходимо для осмотра из-за возникших проблем. Шеф Пентагона доставлен охраной в военный медицинский центр имени Уолтера Рида. Симптомы указывают на проблему с мочевым пузырем.

О госпитализации уведомили зама Остина, главу комитета начальников штабов, американскую администрацию Конгресс США.

Министр продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию. Заместитель Остина готов взять на себя его функции, если потребуется, а глава Минобороны прибыл в больницу с возможностями по поддержанию секретных и несекретных линий связи, необходимых для исполнения обязанностей.

В конце декабря 2023 года Остин перенес операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

Министра выписали 15 января, сообщалось, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.

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