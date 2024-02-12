Глава Пентагона вновь попал в больницу
Министра обороны США Ллойда Остина вновь госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.
Это необходимо для осмотра из-за возникших проблем. Шеф Пентагона доставлен охраной в военный медицинский центр имени Уолтера Рида. Симптомы указывают на проблему с мочевым пузырем.
О госпитализации уведомили зама Остина, главу комитета начальников штабов, американскую администрацию Конгресс США.
Министр продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию. Заместитель Остина готов взять на себя его функции, если потребуется, а глава Минобороны прибыл в больницу с возможностями по поддержанию секретных и несекретных линий связи, необходимых для исполнения обязанностей.
В конце декабря 2023 года Остин перенес операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
Министра выписали 15 января, сообщалось, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.