Глава Пентагона вновь попал в больницу

Министра обороны США Ллойда Остина вновь госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Это необходимо для осмотра из-за возникших проблем. Шеф Пентагона доставлен охраной в военный медицинский центр имени Уолтера Рида. Симптомы указывают на проблему с мочевым пузырем.

О госпитализации уведомили зама Остина, главу комитета начальников штабов, американскую администрацию Конгресс США.

Министр продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию. Заместитель Остина готов взять на себя его функции, если потребуется, а глава Минобороны прибыл в больницу с возможностями по поддержанию секретных и несекретных линий связи, необходимых для исполнения обязанностей.

В конце декабря 2023 года Остин перенес операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.