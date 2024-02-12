Белоруссия захотела построить атомный флот в России

Белоруссия рассматривает возможность строительства атомного флота в России
Минск рассматривает возможность участия в программе строительства российского атомного флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого.
Он назвал Мурманск и Северный морской путь важнейшим направлением поставок белорусских экспортных грузов через российские порты.
«Параллельно мы рассматриваем возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях», — заявил дипломат.
По его словам, «эта тема взлетит в ближайшее время, как говорят транспортники».
«Китай … очень активно сейчас тестирует и на примере Мурманска, и на примере Архангельска и других портов на Северном морском пути этот маршрут. Мы видим, как каждый год кратно растет количество заявок на перевозку грузов в Китай по этому маршруту. Безусловно, это связано с геополитикой, ситуацией в Красном море, Суэцком канале», — указал Крутой.
В настоящее время Минск рассматривает четыре основных маршрута через РФ для своего экспорта в третьи страны. Это порты Балтики как базовый маршрут. Еще один маршрут – Дальний Восток. Также посол указал на «север и юг».
«У нас на сегодняшний день 20 портов, отличные перспективы не только в части классической перевалки наших грузов, но и вхождение с инвестиционным портфелем в эти проекты. Когда мы будем иметь свой флот, мы будем иметь свои суда, мы не будем зависеть ни от западной инфраструктуры, ни от инфраструктуры недружественных стран. Мы будем владельцами всей полноценной инфраструктуры, сможем регулировать экономики этих логистических затрат самостоятельно», — подчеркнул Крутой.
Отмечается, что задача «будет решена в ближайшие 2-3 года».