Белоруссия захотела построить атомный флот в России

«У нас на сегодняшний день 20 портов, отличные перспективы не только в части классической перевалки наших грузов, но и вхождение с инвестиционным портфелем в эти проекты. Когда мы будем иметь свой флот, мы будем иметь свои суда, мы не будем зависеть ни от западной инфраструктуры, ни от инфраструктуры недружественных стран. Мы будем владельцами всей полноценной инфраструктуры, сможем регулировать экономики этих логистических затрат самостоятельно», — подчеркнул Крутой.