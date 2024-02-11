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Премьер Молдавии рассказал о беспилотнике на границе с Украиной

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных жителей. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

Премьер Молдавии рассказал о беспилотнике на границе с Украиной
© Lenta.ru

«Сегодня в южной части Молдавии были найдены фрагменты дрона. Проводится расследование. Общественная безопасность обеспечивается властями, и для местных жителей нет никаких рисков», — рассказал Речан.

В Молдавии обнаружили обломки беспилотника

Пресс-служба пограничной полиции Молдавии ранее сообщила о найденных на украино-молдавской границе обломках беспилотника типа «Шахед». В сообщении также приводятся данные украинских властей, согласно которым в ночь на 10 февраля был атакован один из прилегающих к Молдавии регионов Украины.

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