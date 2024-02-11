Глава МИД Чехии оценил положение дел в НАТО

НАТО находится в наилучшей форме за все время своего существования. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Его слова приводит портал idnes.cz.

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Политик прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Америка не придет на помощь государствам-союзникам, если они не будут выполнять принятые на себя финансовые обязательства перед альянсом.

По словам Липаевского, текущее положение сохраняется благодаря прочной трансатлантической связи и внутренним задачам, которые «европейские союзники выполняют в области сдерживания и обороны».

Министр подчеркнул, что Североатлантический альянс «противостоит наиболее серьезным вызовам после завершения Второй мировой войны». После начала украинского конфликта государства — члены блока увеличивают расходы на оборону и значительно нарастили сотрудничество по обеспечению своей безопасности.