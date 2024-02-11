Польские фермеры напали на украинские грузовики на пункте пропуска

Протестующие фермеры Польши перешли от протестов и лозунгов к акциям прямого действия. Они нападают на украинские грузовики с зерном и режут их болгарками, высыпая пшеницу на дорогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания .

«Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном на пункте пропуска», — признают киевские СМИ.

Отмечается, что поляки режут болгарками двери фургонов и высыпают перевозимое зерно.

Видео с жалобами украинских дальнобойщиков на «друзей-поляков» также появились в соцсетях. На одном из роликов водитель рассказывает, что ему и его коллегам-дальнобойщикам пришлось «развернуться в сторону хаты» из-за нападений поляков.

По его словам, фермеры подошли к грузовику с болгаркой, сорвали пломбу и высыпали пшеницу. При этом полиция только «разводила руками» и не препятствовала атакам.

«С каждого грузовика высыпалось по тонны три точно… Вот такие у нас «друзи-поляки», — печально констатирует водитель.

На другом видео водитель-украинец едва не вступает с польским фермером в драку на фоне грузовиков и куч зерна на дороге.