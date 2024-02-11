Суд обязал Маска дать показания в рамках расследования по Twitter

Федеральный судья обязал американского предпринимателя Илона Маска, владельца социальной сети X (бывший Twitter), дать показания в рамках расследования в отношении покупки им Twitter в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

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Уточняется, что соответствующее постановление вынесла мировой судья США Лорел Билер в субботу, 10 февраля.

Запрос на дачу Маском показаний направила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая и занимается расследованием дела. Оно касается возможных нарушений, связанных с приобретением Twitter, а также заявлений предпринимателя и подачи в комиссию сведений в отношении платформы.