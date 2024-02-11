В Киеве предложили внести останки Столыпина в список на обмен с РФ

"Одна из идей - внести его (прах Столыпина - прим. ТАСС) в обменный фонд, как бы это не выглядело и не звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ. <...> Этот процесс можно начинать", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов украинского канала "1+1" о судьбе могилы Столыпина.