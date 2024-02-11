В Киеве предложили внести останки Столыпина в список на обмен с РФ

На Украине предложили внести останки Столыпина в список на обмен с Россией
Останки бывшего председателя Совета министров России в 1906-1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви, необходимо включить в обменный фонд с Россией. Такое мнение выразил директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", подчиняющегося Минкультуры, Максим Остапенко.
"Одна из идей - внести его (прах Столыпина - прим. ТАСС) в обменный фонд, как бы это не выглядело и не звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ. <...> Этот процесс можно начинать", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов украинского канала "1+1" о судьбе могилы Столыпина.
В 2020 году мэр Львова Андрей Садовый выдвинул идею обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова, похороненного на местном Холме Славы на украинцев, отбывающих наказание в России. Городские власти отказались передать родственникам прах разведчика для перезахоронения в российском Екатеринбурге, несмотря на постановление Верховного суда Украины, обязавшее это сделать.
Петр Столыпин (1862-1911) - премьер-министр Российской империи в 1906-1911 годах. Убит в Киеве анархистом-террористом, агентом царской охранки Дмитрием Богровым во время посещения спектакля в городском театре. Похоронен в Киево-Печерской лавре.