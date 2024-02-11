США стягивают к Корее пять авианосных группировок

В апреле-мае этого года в районе Корейского полуострова соберутся сразу пять авианосных группировок ВМС США. Такая беспрецедентная демонстрация военной силы будет сделана для оказания давления на Северную Корею и Китай.

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Эксперты отмечают, что подобный шаг может спровоцировать рост напряженности, вплоть до проведения КНДР ядерных испытаний в качестве ответа на угрозу. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на американскую радиостанцию "Голос свободной Азии".

Как отмечает радиостанция, все идет к тому, что в апреле-мае недалеко от Корейского полуострова соберутся сразу пять авианосных ударных группировок (АУГ) ВМС США.

В настоящий момент в регионе уже находятся три авианосца США: Ronald Reagan (CVN-76), Theodore Roosevelt (CVN-71) и Carl Vinson (CVN-70). Каждый из них имеет также группу кораблей сопровождения и поддержки, включая крейсера, эсминцы, подводные лодки и прочее. Ожидается, что к ним вскоре добавятся еще две АУГ во главе с авианосцами George Washington (CVN-73) и Abraham Lincoln (CVN-72). Все упомянутые авианосцы являются атомными, имеют водоизмещение около 100 тысяч тонн и представляют собой одни из крупнейших боевых кораблей мира.

По информации радиостанции, авианосец Abraham Lincoln 5 февраля вышел со своей базы в Сан-Диего (США) и после прохождения периода боевой подготовки должен прибыть в западную часть Тихого океана, в район Корейского полуострова. АУГ во главе с авианосцем George Washington должна подойти в этот же регионе в апреле-мае для ротации с авианосцем Ronald Reagan, который сейчас проходит плановый осмотр и ремонт на японской базе в порту Йокосука.

Учитывая, что стандартный срок боевого дежурства у АУГ ВМС США составляет полгода, то в этом регионе будут до апреля и июня находиться также авианосцы Theodore Roosevelt и Carl Vinson. Таким образом выходит, что примерно в апреле-мае недалеко от Корейского полуострова на некоторое время соберутся сразу пять авианосных ударных группировок ВМС США. Представители Военно-морских сил США отказались отвечать на вопросы журналистов по этому поводу, сославшись на соображения безопасности.

Эксперты же гадают, зачем США стягивают в регион такую военную мощь, которой здесь не видели уже очень давно, если видели вообще. Такого количества АУГ более чем достаточно для ведения полноценных боевых действий и нанесения ударов большой силы и масштаба. Напомним, что за последние десятилетия сразу пять авианосных группировок США собирали лишь один раз, когда вели войну в Ираке.

Радиостанция "Голос свободной Азии", цитируя различных военных экспертов США, высказывает предположение, что это скорее всего будет попыткой устрашения КНДР и Китая, чтобы удержать от тех действий, которые не выгодны Вашингтону. Отметим, что в апреле этого года в Южной Корее пройдут парламентские выборы, а в мае на Тайване - инаугурация нового президента.

Другие эксперты полагают, что подобный подход США вместо эффекта "принудительного успокоения" может спровоцировать обратную реакцию - рост напряженности. Так, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью СМИ РФ не исключил возможности проведения КНДР очередных ядерных испытаний в случае опасных действий со стороны Соединенных Штатов.

"Не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания", - сказал он, отметив, что это произойдет, если американские провокации продолжатся и приобретут более опасный характер.