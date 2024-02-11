СМИ: украинские дипломаты «упали со стульев» на фоне решения Макрона

Украинские дипломаты были шокированы решением президента Франции Эммануэля Макрона отложить визит на Украину. Об этом пишет обозреватель Тьерри Фабре в статье для портала Challenges.

По его данным, французский лидер намеревался посетить столицу Украины в середине февраля. Визит был перенесен из-за соображений безопасности.

Автор заметил, что ряд украинских дипломатов, когда узнал об отмене готовившегося с января визита, буквально «упал со стульев».

Новая дата поездки Макрона пока не определена.