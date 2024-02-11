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Боец «Айдара»* пригрозил зачисткой селу в Ивано-Франковской области

Командир роты «Айдара»* (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгений Дикий пригрозил зачисткой поселку Космач в Ивано-Франковской области, жители которого организовали акции протестов против мобилизации. В эфире «Украина 24» он выразил мнение, что участников акций следует судить за госизмену, а если этого не произойдет, то «ВСУ решат проблему».

Боец «Айдара»* пригрозил зачисткой селу на западе Украины
© globallookpress.com

Он убежден, что если украинские власти будут «жевать сопли», то число таких акций по всей Украине увеличится. По его мнению, гражданская власть потом окажется не в силе подавить такие протесты и обратится к армии, чтобы она решила эту проблему.

Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию, — сказал он.

Правительство Украины 26 декабря внесло в Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно нововведениям в списке заболеваний, призыву будут подлежать люди с одним глазом, легким или одной почкой, а также граждане с диагностированной карликовостью. Кроме того, пойдут служить мужчины и женщины без стопы, кисти или мочевого пузыря.

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Ранее сообщалось, что жители Ивано-Франковской области Украины толпой избили девушку с ребенком, приняв ее за «наводчицу» местного военкомата. Инцидент произошел в селе Космач, где толпа перекрыла дорогу машине украинки, после чего начала избивать ее и ребенка. Позднее участники расправы осознали, что они напали не на того человека.

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