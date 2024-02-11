Филиппо рассказал, как интервью Путина Карлсону отразилось на СМИ Запада
Западные СМИ получили болезненный удар после интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет «Российская газета».
По его мнению, интервью российского лидера стало своего рода мировым феноменом. Оно «уложило на бок» все публикации СМИ в странах Североатлантического альянса.
«Они все получили серьезную пощечину», — отметил Филиппо.
Политик уточнил, что после просмотра интервью многие европейцы осознали: власти и СМИ обманывали их в течение двух лет по поводу украинского конфликта.
Ранее Филиппо сообщил, что в рядах союзников Украины и сторонников НАТО после интервью президента РФ Владимира Путина началась паника. Он добавил, что их мир буквально разрушился.