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Филиппо рассказал, как интервью Путина Карлсону отразилось на СМИ Запада

Западные СМИ получили болезненный удар после интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет «Российская газета».

По его мнению, интервью российского лидера стало своего рода мировым феноменом. Оно «уложило на бок» все публикации СМИ в странах Североатлантического альянса.

«Они все получили серьезную пощечину», — отметил Филиппо.

Политик уточнил, что после просмотра интервью многие европейцы осознали: власти и СМИ обманывали их в течение двух лет по поводу украинского конфликта.

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Ранее Филиппо сообщил, что в рядах союзников Украины и сторонников НАТО после интервью президента РФ Владимира Путина началась паника. Он добавил, что их мир буквально разрушился.

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