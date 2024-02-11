Западная финансовая помощь Киеву не изменит патовой ситуации на фронте, а только продлит конфликт и увеличит число погибших украинцев еще на 100 000. С таким мнением согласился американский предприниматель-миллиардер Илон Маск. Он оставил комментарий в соцсети Х.

Маск прокомментировал запись, в которой говорилось, что Байден, Макрон и Шольц должны признать свой проигрыш, поскольку «пришло такое время». Россия оставит за собой Крым и новые территории.

«Действительно», — согласился Маск.

По его словам, трагизм ситуации в том, что прежде чем данную реальность признают все, может погибнуть множество детей.