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В Николаевской области заявили о повреждении инфраструктурных объектов

Начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила о повреждении инфраструктурных объектов в Николаевской области.

В Николаевской области заявили о повреждении инфраструктурных объектов
© ДСНС України

«В Николаеве на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован. Также были повреждены и другие инфраструктурные объекты в Николаевской области», — цитирует заявление РИА Новости.

Каких-либо других подробностей Гуменюк не привела.

Ранее сообщалось, что в украинском Николаеве раздались взрывы.

В мире
Наталья Гуменюк