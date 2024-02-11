В Николаевской области заявили о повреждении инфраструктурных объектов
Начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила о повреждении инфраструктурных объектов в Николаевской области.
«В Николаеве на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован. Также были повреждены и другие инфраструктурные объекты в Николаевской области», — цитирует заявление РИА Новости.
Каких-либо других подробностей Гуменюк не привела.
Ранее сообщалось, что в украинском Николаеве раздались взрывы.