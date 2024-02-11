Западные страны советовали Украине не воевать за Крым в 2014 году. Об этом сообщил английский эксперт Лорд Эшкрофт для Daily Mail.

«В 2014 году, как мне сказали во время моего визита [на Украину], западные союзники незаметно посоветовали Украине не воевать за Крым, о чем многие позже сожалели», — заявил Эшкрофт в своей статье.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума. Тогда больше 95% избирателей поддержали новый статус полуострова. Крым вернулся в «родную гавань», как заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ на возражения других стран Россия неоднократно повторяла, что опрос проводился в соответствии с международным правом, поэтому тема принадлежности Крыма закрыта навсегда.