Во Франции интервью Путина Карлсону назвали идеально выверенным

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону очень хорошо рассчитано для восприятия западными слушателями, заявил в эфире телеканала TV5 Monde профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X — Нантер Жан-Робер Равио.

Эксперт указал, что беседа была построена так, чтобы ее можно было разбить на множество цитат, которые наверняка подхватит пресса.

Политолог подчеркнул, что именно сейчас, когда в США идет ожесточенная борьба вокруг ассигнований Украине, слова российского лидера возымеют наибольший эффект.

С точки зрения Путина, сейчас — именно тот момент, когда нужно, быть может, обратиться к американскому обществу, дабы совершить какую-то попытку объяснить российскую позицию в рамках данного конфликта, — пояснил профессор Равио.