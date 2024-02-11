Слова Трампа о НАТО и России шокировали Белый дом

Высказывания бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что США не защитили бы союзников по НАТО, не выполняющих требования альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России, "приводят в ужас". Об этом заявил в субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя высказывания республиканца.

По его версии, "поощрение вторжений" на территорию ближайших союзников Соединенных Штатов "приводит в ужас <...>, и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и экономику страны".

В субботу Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, где 24 февраля пройдут праймериз его однопартийцев, вспомнил одну из встреч с лидерами НАТО.

"Один из президентов крупной страны встал и спросил: "Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" Я сказал: "Вы не заплатили? Вы просрочили платеж?" Он сказал: "Да, допустим, это случится". Нет, я не стал бы вас защищать, более того, я бы поощрял их делать все, что они захотят. Вы должны заплатить", - рассказал экс-президент.

Он не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто из лидеров задал ему такой вопрос.

На прошлой неделе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, и все разумные люди на Западе это понимают.