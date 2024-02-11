Трамп выступил с требованием по Украине

США должны перестать безвозмездно раздавать деньги другим государствам. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп. Так он отреагировал на обсуждения в сенате проекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Трамп призвал перевести всю зарубежную поддержку в формат займов.

«Отныне и впредь — ты слышишь меня, сенат? — никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа — не безвозмездно», — написал Трамп в соцсети Truth Socia, его слова передает телеканал CNN.

По его словам, заемные средства могут выдаваться на льготных условиях, без процентов и на неограниченный срок.

Он отметил, что у США должна быть возможность потребовать возврата денег, если получившее их государство начнет проводить антиамериканскую политику или неожиданно станет богаче. Он призвал не быть США глупыми.