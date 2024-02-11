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МИД Британии выразил обеспокоенность возможным наступлением Израиля на Рафах

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность из-за возможного начала наступления израильской армии на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети X.

МИД Британии выразил обеспокоенность возможным наступлением Израиля на Рафах
© Lenta.ru

«Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе — в этом районе укрывается более половины населения Газы», — заявил Кэмерон.

По его словам, «приоритетом должна быть немедленная пауза в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников, а затем — продвижение к устойчивому, постоянному прекращению огня».

10 февраля в МИД Саудовской Аравии призвали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за планов властей Израиля осуществить наступление в Рафахе. В министерстве подчеркнули, что в настоящее время город является последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей. Наступление Армии обороны Израиля в этом направлении может создать угрозу для жизней гражданского населения. Это обстоятельство, как уточнили во внешнеполитическом ведомстве королевства, повлечет за собой гуманитарную катастрофу.

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